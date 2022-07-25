Kayseri'de sokakta çiçek toplarken rahatsızlanan kadın öldü - Son Dakika
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Kayseri'de sokakta çiçek toplarken rahatsızlanan kadın öldü

25.07.2022 17:56
Kayseri'de sokakta çiçek toplarken rahatsızlanan kadın öldü

Kayseri'de sokakta çiçek toplarken rahatsızlanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kayseri'de sokakta çiçek toplarken rahatsızlanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Begonya Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde çiçek toplayan kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı kadın, rahatsızlanarak yere yığıldı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de sokakta çiçek toplarken rahatsızlanan kadın öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de sokakta çiçek toplarken rahatsızlanan kadın öldü - Son Dakika
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