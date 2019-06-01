Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Solo Türk gösterisine yağmur engeli
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Kayseri'de Solo Türk gösterisine yağmur engeli

48 dakika önce

KAYSERİ'de, Solo Türk'ün yapacağı akrobasi gösterisi sağanak nedeniyle iptal edildi.

Kayseri'de Solo Türk gösterisine yağmur engeli, System.String[]
KAYSERİ'de, Solo Türk'ün yapacağı akrobasi gösterisi sağanak nedeniyle iptal edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) akrobasi ekibi Solo Türk'ün Kayseri'de gerçekleştireceği gösteri, sağanak nedeniyle iptal edildi. Etkinliğin gerçekleştireceği alana gelen çok sayıda kişi yağmurdan korunmak için kapalı alanlara akın etti. Programın iptal edildiğinin açıklanmasının ardından kalabalık grup dağıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen gösterinin yarın saat 15.00'e ertelendiğini söyledi. Büyükkılıç, "Kayseri halkımızın büyük bir merakla beklediği gösteri ne yazık ki sağanak nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Ancak gösterimiz yarın Kayseri halkımızla buluşacak. Solo Türk daha önce de Kayseri'mize gelmişti. Keyif dolu anlar yaşamıştık, gururlanmıştık. Aynı gururu yaşamak için tüm halkımızı yarın Talas paraşüt indirme etkinlik alanınına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:21 Kaynak: DHA
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