Kayseri'de solunum cihazı için yerli valf cihazı üretildi - Son Dakika
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Kayseri'de solunum cihazı için yerli valf cihazı üretildi

12.02.2021 13:48
Kayseri'de solunum cihazı için yerli valf cihazı üretildi

Kayseri'de solunum cihazı için yerli valf cihazı üretildiERCİYES Üniversitesi'nde (ERÜ) Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan yerli solunum cihazı için oransal valf cihazı üretildi.

Kayseri'de solunum cihazı için yerli valf cihazı üretildi

ERCİYES Üniversitesi'nde (ERÜ) Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan yerli solunum cihazı için oransal valf cihazı üretildi.

Yerli solunum cihazı üreten firmalar, yurtdışından temin ettikleri oransal valf cihazını bulmakta zorlanınca ERÜ Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'ne başvurdu. Burada Merkez Müdürü Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç, öğrencilerin de bulunduğu 6 kişilik ekibiyle geçen yıl Haziran ayında çalışmaya başladı. Ekip, 8 aylık Ar-Ge çalışması sonucunda oransal valf cihazını üretmeyi başardı. Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç, destek programlarına başvuru yaparak Haziran ayında çalışmalara başladıklarını belirterek, "Pandemi sürecinde özel izinler ile laboratuarımızda iki lisans ve iki yüksek lisans öğrencimiz ile bilgisayarda analizlerini yaptık, en iyi tasarımı belirleyerek yazılımsal kademeleri geliştirerek cihazımızın başarılı bir şekilde üretimini sağladık. Yurt dışından alınan cihazlarda 100 kademe var. Biz ise, 250 kademeli olarak akışı oranlama üzerine bir cihaz geliştirdik. Sağlık çalışanlarının daha hassas bir tedavi gerçekleştirmesi adına yardımcı olduk. Bu projeyi özel kılan özelliği tamamen yerli ve milli olması. Sadece sağlık değil hava akışının olduğu bütün sektörlere hizmet verebilecek. Pandemi döneminin başında solunum cihazı üreten yerli firmalar, üretim aşamasında valf kısmını yurt dışından istediklerinde oradaki yetkililer ellerinde az bir sayı olduğunu ve gönderemeyeceklerini söylediler. Bizlerden bu konuda destek istenince böyle bir çalışma gerçekleştirdik" diye konuştu.

'SERİ ÜRETİME GEÇMEYİ TEMENNİ EDİYORUZ'Projede patent başvurusu yaptıklarını kaydeden Genç, "Patentleri aldıktan sonra seri üretime geçmeyi temenni ediyoruz. Araştırma üniversitesi olarak bu yaptığımız çalışmalar ile bizler de elimizden geleni ülkemiz ve milletimiz için yapmak istiyoruz. Bu projede bizlere destek veren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Proje ekibinde yer alan ERÜ Enerji Sistemleri Mühendisliği son sınıf öğrencisi Onur Yılmaz ise, "Bu projede yerli ve milli amaçlı oransal valf geliştirdik. Bu cihazın özelliği sağlık sistemi ya da diğer sistemleri de oranlayabilmesidir. Bu projeye hocamın vasıtasıyla başlama şansım oldu. Başka projelerde de çalışmalarımız oluyordu. Bu projeyi yaparken yerli ve milli olmasından dolayı ülkemizde böyle bir adım attığımızdan dolayı gurur duyuyorum. Her projede yapılan işlerde zorluk vardır. Bizler de hocamızın yardımıyla projemizi sonlandırdık. 8 ay sonunda projeyi bitirince büyük bir gurur yaşadık" dedi.

Kaynak: DHA
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