Kayseri'de son 1 ayda aranan 562 kişi yakalandı, kayıp 98 kişi bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de son 1 ayda aranan 562 kişi yakalandı, kayıp 98 kişi bulundu

08.07.2022 12:46
Kayseri'de son 1 ayda aranan 562 kişi yakalandı, kayıp 98 kişi bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 1-30 Haziran tarihlerinde yapılan çalışmalarda; haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve aranması bulunan 562 kişi yakalandı, kayıp ihbarı bulunan 98 kişi ise bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 1-30 Haziran tarihlerinde yapılan çalışmalarda; haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve aranması bulunan 562 kişi yakalandı, kayıp ihbarı bulunan 98 kişi ise bulundu.

Edinilen bilgiye göre dönem içerisinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 1'i kasten öldürme, 1 şüpheli ölüm, 1'i intihar olmak üzere işlem yapılan 3 olay ile ilgili yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerden ise 1 adet tabanca ele geçirildi. Gasp Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda; 1'yağma, 1'i kasten yaralama, 1'i tehdit olmak üzere işlem yapılan 3 olayda 2 şüpheli yakalandı. Ahlak Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda; 5'i cinsel içerikli suç, 3'ü kumar olayı olmak üzere toplam 8 adli olayda yakalanan 9 şüpheli hakkında gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca fuhuş, kumar ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde toplam 61 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi, fuhuş yapıldığı tespit edilen 13 ev ilgili komisyon kararı ile kapatıldı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nce 45'i evden, 21'i işyerinden ve kurumdan, 8'i otodan, 21'i açıktan, 17'si bisiklet ve elektrikli bisiklet, 12'si diğer olaylar olmak üzere işlem yapılan 124 olayda yakalanan 165 şahıstan 14'ü tutuklandı. Yakalanan şüpheli şahıslardan elde edilen yaklaşık 110 bin TL değerinde malzeme sahiplerine teslim edildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nce; 19'u oto, 46'sı motosiklet hırsızlığı olmak üzere 65 olayda 1'i yurt dışından çalıntı olmak üzere toplam 16 adet oto ile 18 adet motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olaylarla ilgili yakalanan 43 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce kentte haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 562 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi, 217'si tutuklandı. Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce 9 dolandırıcılık olayı ile ilgili yakalanan 6 şüpheli hakkında gerekli işlemler yapıldı. Dolandırıcılık konularında Cumhuriyet Savcılığınca gönderilen 52 ayrı olay ile ilgili talimat evrakının gereği yapıldı. Güven Timlerince yapılan çalışmalarda ise; 16 aranan şahıs yakalandı, 2 adet ateşli silah ile 8 adet fişek, 4 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Ayrıca ekiplerce vatandaşların, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara toplamda 789 bin TL göndermeleri engellendi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nce kayıp müracaatı alınan toplam 108 şahıstan 98'i bulundu. Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nce yapılan uygulama ve çalışmalarda, 1 aranan şahıs yakalanarak gerekli işlemler yapıldı, 2 adet bıçak, 2 adet ateşli silah ile 9 adet fişek ve 1,2 gram çeşitli narkotik madde ele geçirildi. Meydana gelen asayiş olaylarına karışan 7 şüpheli yakalandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de son 1 ayda aranan 562 kişi yakalandı, kayıp 98 kişi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de son 1 ayda aranan 562 kişi yakalandı, kayıp 98 kişi bulundu - Son Dakika
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