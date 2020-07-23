Kayseri'de son bir ayda 190 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de son bir ayda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 899 şüpheliden 190'ı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran -14 Temmuz tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Ahlak, Oto Hırsızlık ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro amirlikleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonlarda 899 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 190'ı, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince de aynı dönemde yürütülen çalışmalarda kaybolan 108 kişiden 105'i bulundu, 3'ünü arama çalışmaları sürüyor.