Kayseri'de son bir ayda 21 bin 333 trafik cezası kesildi - Son Dakika

Kayseri'de son bir ayda 21 bin 333 trafik cezası kesildi

18.12.2020 12:45
Kayseri'de son bir ayda 21 bin 333 trafik cezası kesildi, System.String[]

Kayseri'de son bir ayda kural ihlali yapan 21 bin 333 sürücüye trafik cezası kesildiği bildirildi.

Kayseri'de son bir ayda kural ihlali yapan 21 bin 333 sürücüye trafik cezası kesildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-30 Kasım tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 84 bin 564 araç ve sürücüsünü kontrol etti.

Kontrollerde kurallara uymayan ve eksiği görülen 21 bin 333 sürücüye idari para cezası uygulandı, 1305 araç da trafikten men edildi. Kasım ayı içerisinde 561 trafik kazası yaşanırken bu kazalarda 350 kişi yaralandı.

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Kayseri, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de son bir ayda 21 bin 333 trafik cezası kesildi - Son Dakika


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