Kayseri'de son bir ayda 237 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de son bir ayda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 875 şüpheliden 237'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım-14 Aralık arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Ahlak, Oto Hırsızlık ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro amirlikleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonlarda 875 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 237'si, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince de aynı dönemde yürütülen çalışmalarda kaybolan 85 kişiden 78'i bulundu, 7'sinin arama çalışmaları sürüyor.