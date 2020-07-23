Kayseri'de son bir ayda 24 bin 631 trafik cezası kesildi - Son Dakika

Kayseri'de son bir ayda kural ihlali yapan 24 bin 631 sürücüye trafik cezası kesildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1-30 Haziran tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 88 bin 19 araç ve sürücüsünü kontrol etti.

Kontrollerde kurallara uymayan ve eksiği görülen 24 bin 631 sürücüye idari para cezası uygularken 1018 araç da trafikten men edildi. Haziran ayı içerisinde 592 trafik kazası yaşanırken bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti.