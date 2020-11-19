Kayseri'de son bir ayda 274 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de son bir ayda 274 şüpheli tutuklandı

19.11.2020 14:51
Kayseri'de son bir ayda 274 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kayseri'de son bir ayda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 915 şüpheliden 274'ü tutuklandı.

Kayseri'de son bir ayda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 915 şüpheliden 274'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Ekim-14 Kasım arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Ahlak, Oto Hırsızlık ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro amirlikleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonlarda 915 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 274'ü, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince de aynı dönemde yürütülen çalışmalarda kaybolan 104 kişiden 94'ü bulundu, 10'unu arama çalışmaları sürüyor.

15 Ekim, Kayseri, Kasım, Büro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de son bir ayda 274 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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