Kayseri'de son bir ayda 351 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de son bir ayda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan bin 65 şüpheliden 351'inin tutuklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık 2019-14 Ocak 2020 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Ahlak, Oto Hırsızlık ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro amirlikleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonlarda bin 65 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlılardan 351'i, sevk edildikleri adliyede mahkemelerce tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince de aynı dönemde yürütülen çalışmalarda kaybolan 93 kişiden 82'si bulundu, 11'ini arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, kent genelinde kontrol edilen 65 bin 630 araçtan 20 bin 496'sına idari para cezası uygulandı. Ayrıca meydana gelen 523 trafik kazasında 398 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti.