Kayseri'de son bir ayda 351 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de son bir ayda 351 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de son bir ayda 351 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kayseri'de son bir ayda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan bin 65 şüpheliden 351'inin tutuklandığı bildirildi.

Kayseri'de son bir ayda 351 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kayseri'de son bir ayda çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan bin 65 şüpheliden 351'inin tutuklandığı bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık 2019-14 Ocak 2020 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Ahlak, Oto Hırsızlık ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro amirlikleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonlarda bin 65 şüpheli gözaltına alındı.


Zanlılardan 351'i, sevk edildikleri adliyede mahkemelerce tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince de aynı dönemde yürütülen çalışmalarda kaybolan 93 kişiden 82'si bulundu, 11'ini arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, kent genelinde kontrol edilen 65 bin 630 araçtan 20 bin 496'sına idari para cezası uygulandı. Ayrıca meydana gelen 523 trafik kazasında 398 kişi yaralanırken 1 kişi de hayatını kaybetti.

Kayseri, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emeklilerin zamlı maaşları bugünden itibaren yatırılacak
18 milyon öğrenci karnelerini aldı! Yarıyıl tatili başladı Sevgilisini öldüren emekli öğretmene 25 yıl hapis cezası verildi Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 18:12:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de son bir ayda 351 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]