Kayseri'de 'sosyal konutta' kura heyecanı - Son Dakika
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Kayseri'de 'sosyal konutta' kura heyecanı

7 saat önce

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Kocasinan ilçesinde inşa edilecek 550 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

Kayseri'de 'sosyal konutta' kura heyecanı, System.String[]

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Kocasinan ilçesinde inşa edilecek 550 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Çekilen kurada isimleri çıkan vatandaşlar, mutluluk yaşadı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Kocasinan ilçesinde inşa edilecek 550 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde noter huzurunda çekilen kura öncesinde, vatandaşlar 7 bin 200 kişi kapasiteli merkezi doldurdu. 7'den 70'e herkesin geldiği kura, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Kura çekilmesine başlanmasının ardından listede adını gören vatandaşlar, mutluluk yaşadı. Yanlarındaki yakınlarına sarılarak mutluluklarını paylaşan vatandaşlar, çok mutlu olduklarını ifade etti.


Habip Karakuş isimli bir vatandaş da, "Allah'a şükür mutluyum. Gecekondu da oturuyordum. İşleri güçleri rast gelsin. Allah razı olsun. İsmimi gördüğümde heyecanlandım. 70 yaşında ev sahibi oluyorum" dedi. - KAYSERİ

Maliye Bakanlığı, Kocasinan, Toki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:00 Kaynak: İHA
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