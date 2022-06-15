Sosyal medya dolandırıcılığından yargılanan sanığa 4 yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal medya dolandırıcılığından yargılanan sanığa 4 yıl hapis

15.06.2022 13:40
Sosyal medya dolandırıcılığından yargılanan sanığa 4 yıl hapis

Kayseri'de sosyal medya üzerinden ürün satma bahanesiyle vatandaşları dolandıran sanığa 4 yıl hapis ve 8 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri'de sosyal medya üzerinden ürün satma bahanesiyle vatandaşları dolandıran sanığa 4 yıl hapis ve 8 bin TL adli para cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık R.G. ve müşteki T.S., Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın 'bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Tutuksuz sanık R.G., internet üzerinden al-sat yaparak komisyon aldığını ifade ederek, müştekiye 4 liraya ürün sattığını söyledi. R.G., başka bir suçtan cezaevine girdiğini ve ürünü bu yüzden gönderemediğini öne sürerek, "Ceza verilmesi halinde ertelenmesini istemiyorum. Cezamı çekip, bu pislikten kurtulmak istiyorum, müşteki hakkını helal etsin" dedi. Müşteki T.S. ise çeşitli bahanelerle kendisini sürekli oyalayan sanığa hakkını helal etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık R.G.'ye 'bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 4 yıl hapis cezası ve 8 bin TL adli para cezası verdi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar: 5 sanığa hapis, 6 sanığa beraat (2)- Yeniden Yılmaz Erbek Apartmanı davasında karar: 5 sanığa hapis, 6 sanığa beraat (2)- Yeniden
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medya dolandırıcılığından yargılanan sanığa 4 yıl hapis - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 20:00:33. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal medya dolandırıcılığından yargılanan sanığa 4 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement