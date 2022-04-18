Kayseri'de sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de sosyal medyadan dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanıktan biri 1 yıl 8 ay, diğeri 5 yıl hapis ve 85 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara tutuksuz sanıklar O.A. ve F.Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada hazır bulunan müşteki S.A, internetten 400 liraya satılan ürünü almak isterken dolandırıldığını, mağduriyetinin giderilmediğini ve sanık O.A'dan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Sanık avukatının mahkemede 400 lirayı banka hesabına yatırmasının ardından mağdur S.A, şikayetini geri çektiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık O.A'ya "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.

Aynı suçtan yargılanan F.Ö. ise suçlamaları reddetti. Kimseyi dolandırmadığını öne süren sanık, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık F.Ö'ye "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl hapis ve 85 bin lira adli para cezası verdi.