Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen sanığa hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de, sosyal medyadan terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık A.G. ve avukatı hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Suçlamaları kabul etmeyen sanık A.G. örgütsel amaçlı paylaşımlarda bulunmadığını savunarak beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık A.G'ye, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 11 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.
Kaynak: AA
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