Kayseri'de sosyal medyadan terör propagandasına 1 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden PYD/PKK propagandası yaptığı iddiasıyla şüpheli M.V. yakalandı.

Emniyet müdürlüğüne götürülen zanlının adresinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi, dijital materyallere el konuldu.