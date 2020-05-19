Kayseri'de, 'sosyal mesafe'li 19 Mayıs töreni - Son Dakika

KAYSERİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, tören düzenlendi.Kentte Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, CHP İl Başkanı Ümit Özer, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları katıldı. Törene maskeleri ile katılan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına uyarak, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. İl Müdür Eskici, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra yaptığı konuşmada, "İstikbale, istiklale ve istikrara aşık milletin torunları olarak burada bulunmaktayız. 101 yıl önce istiklali için yapılan bağımsızlık mücadelesi aradan 101 yıl geçmesine rağmen aynı aşk, heyecan ve coşku ile devam ediyor. Her ne kadar koronavirüs nedeniyle bayramlarımızı yapmak için gençlerimiz dışarı çıkamasa da gençlerimizin evde kalıp hareketsiz kalmaması için onları gerek sportif gerekse de kültürel faaliyet yapmaları için devletimiz her türlü tedbiri almıştır. 101 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesinin yıl dönümünde milletimize güçlü olmanın, güçlü Türkiye olmanın amaçlarını anlatmak için çelengimiz sunmuş bulunmaktayız" dedi.