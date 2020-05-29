Kayseri'de sosyal mesafeli cuma namazı - Son Dakika

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan camiler, 74 gün sonra cuma namazı ile ibadete açıldı. Kentte cami avlularında ve açık alanlarda sosyal mesafe kuralına uyularak, cuma namazı kılındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı kararla 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ibadete kapatılan camiler yeniden açıldı. Vatandaşlar, cuma namazı için kentte belirlenen 660 cami ile diğer açık alanlara akın etti. Mehmet Şafak Yaşam Parkı ve Kurşunlu Otoparkı'na gelen yüzlerce vatandaş, çizgilerle belirlenen yerlere seccadelerini sererek namaz kıldı. Maske takan vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. İl Müftüsü Şahin Güven, "Mevla'm bizi bugünlerde tekrar buluşturdu. Bugün cuma namazları hariç öğle ve ikindi namazları da inşallah cemaatimize açık olacak. Cemaatle namazlarımızı kılacağız. Sosyal mesafeyi gözeterek ibadetimizi yapacağız" dedi.