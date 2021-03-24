Su kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde su kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Sami İpek Bulvarı'nda M.Ş. (29) idaresindeki 38 ADV 456 plakalı hafif ticari araç, su kanalına düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, M.Ş'yi araçtan çıkardı.
M.Ş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Otomobil de çekici yardımıyla kanaldan çıkartıldı.
Kaynak: AA
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