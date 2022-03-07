Kayseri'de şubat ayında çeşitli suçlardan 201 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de şubat ayında çeşitli suçlardan 201 şüpheli yakalandı

07.03.2022 17:59
Kayseri'de şubat ayında çeşitli suçlardan 201 şüpheli yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, şubat ayındaki asayiş olaylarına ilişkin istatistik yayımladı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, şubat ayındaki asayiş olaylarına ilişkin istatistik yayımladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, terör, kasten yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu ve kaçakçılık gibi suçlardan 201 şüpheli gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan yakalama ve aranması bulunan 45 kişi yakalandı, ayrıca kayıp 3 kişiden 2'i bulunarak ailelerine teslim edildi.

Kentin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, 18 bin 258 kişinin sorgusu yapıldı, 175 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 13 bin 63 araçtan 128'i trafikten men edildi ve 559 araca idari para cezası uygulandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri, Asayiş, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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