Kayseri'de suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

KAYSERİ'de, polis ekiplerince suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerinin 3 aylık takibi sonucu, 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarını işledikleri ve 'silahlı suç örgütü' üyesi oldukları iddia edilen 13 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin desteği ve 32 ekibin katılımıyla 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araç yapılan aramalarda, 7 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.