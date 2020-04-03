Kayseri'de suç örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan H.Ç, M.A, A.B, Ö.T, A.Ö, T.G, Ö.H. ve H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 8 zanlı, "nitelikli yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama" gibi cebir ve şiddet içeren eylemlerde bulundukları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekiplerince, örgüt elebaşının de aralarında bulunduğu 8 zanlı dün eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmış, adreslerinde uyuşturucu, ruhsatsız tüfek, mermi, çok sayıda senet ve çek ele geçirilmişti.