Kayseri'de 'suça' geçit yok - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de 'suça' geçit yok

10.05.2022 17:15
Kayseri'de 'suça' geçit yok

Kayseri'de 15 ekip 38 polisin katılımıyla bölgesel asayiş uygulaması yapıldı.

Kayseri'de 15 ekip 38 polisin katılımıyla bölgesel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama çerçevesinde, şüpheli araçlar, metruk evler ve şüpheli şahıslar didik didik arandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği öncülüğünde trafik ve asayiş polislerinin de bulunduğu 15 ekip 38 polisin katılımı ile Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar, Yunus Emre ve Gaziosman Paşa Mahallelerinin yer aldığı bölgesel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada, metruk evler, şüpheli şahıs ve otolar, park bahçeler ve özellikle hırsızlık konuları ile ilgili değerlendirilen tüm otolar didik didik arandı. Ayrıca, 352 şahsın GBT kaydı soruldu, 191 araç sorgulandı, 13 metruk ev kontrol edilirken, 13 araca da trafik yönünden ceza yazıldı.

Yapılan uygulamanın devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ

Kayseri'de 'suça' geçit yok
Kayseri'de 'suça' geçit yok
Kayseri'de 'suça' geçit yok
Kayseri'de 'suça' geçit yok
Kayseri'de 'suça' geçit yok
Kayseri'de 'suça' geçit yok
Kayseri'de 'suça' geçit yok
Kayseri'de 'suça' geçit yok

YORUMLAR
500
Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Tragger, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 'suça' geçit yok - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Ersun Yanal'dan hayranlarını sevindiren haber! Geri dönüyor
17:06 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da sığınmacı açıklaması: Ev sahibim Afgan
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
16:59 Tren rayları üzerinde başı kesik cansız beden bulundu
16:59 Ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaştı: Bu video beni ağlattı
16:53 Acun Ilıcalı bir sonraki hedefini açıkladı: Gelecek sezon play-off potasında yer almak istiyorum
16:47 Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim
16:46 Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler: Partimiz hakkında teknik ve fiziki takip talimatı vermişler! Soylu ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız
16:42 FED'in faiz artırımı Amazon, Google, Tesla, Microsoft gibi devleri etkiledi: Milyonlarca dolar kayıp yaşandı
16:20 Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 17:25:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de 'suça' geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement