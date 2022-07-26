Kayseri'de sucuk üretim fabrikasında yangın - Son Dakika
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Kayseri'de sucuk üretim fabrikasında yangın

26.07.2022 18:45
Kayseri'de sucuk üretim fabrikasında yangın

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sucuk üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, fabrikada geniş çapta maddi hasar oluştu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sucuk üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, fabrikada geniş çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Mimarsinan OSB 11. Cadde üzerinde bulunan bir sucuk üretim fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 4 kişi de hazır bekletilen ambulanslarda tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kayseri'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor Kayseri'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor Kırşehir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü Kırşehir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

İtfaiye, Kayseri, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de sucuk üretim fabrikasında yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de sucuk üretim fabrikasında yangın - Son Dakika
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