Kayseri'de sucuk ve pastırma üretim yerleri denetlendi - Son Dakika

Kayseri Ticaret Borsası (KTB), sucuk, pastırma ve et ürünleri işletmelerini denetledi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, KTB tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini sıklaştırdı.

Sucuk, pastırma ve et ürünleri üretiminin gerçekleştirildiği Karpuzatan bölgesi girişinde KTB'nin yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyesi ekipleri de denetime katıldı.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Karpuzatan'ın kentte en çok dikkat edilmesi gereken yerlerden olduğunu belirtti.

Küresel boyutta mücadele edilen koronavirüsün Kayseri'de yayılmasını engellemek için tüm kurum ve kuruluşlar ile bireylere görev düştüğünü vurgulayan Bağlamış, bunun yanında ticaret hayatının da devam edebilmesi için maksimum hijyen kurallarına uyduklarını kaydetti.

Bağlamış, ayrıca Karpuzatan bölgesinde faaliyet gösteren firmalara hijyen paketi hediye ettiklerini aktardı.