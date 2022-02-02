Kayseri'de sulak alanlardaki kuşlara yem bırakıldı - Son Dakika

Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı başta olmak üzere sulak alanlardaki kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla sulak alanlarda yemleme etkinliği düzenlendi.

Sultan Sazlığı Milli Parkı sulak alanında başlayan etkinlik, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olan Hürmetçi Sazlığı ve Tuzla Palas'ta son buldu.

Etkinlik kapsamında sulak alanlardaki kuşlar için 700 kilogram yem bırakıldı.