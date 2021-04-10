Kayseri'de sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü - Son Dakika

Sağlık ekipleri, sürücü ile otomobildeki Mert Efe Ş, Damla Ş. ve Semra Ş'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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