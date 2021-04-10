Alınan bilgiye göre, Hüseyin Ş. idaresindeki 27 SP 695 plakalı otomobil, Pazarören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü ile otomobildeki Mert Efe Ş, Damla Ş. ve Semra Ş'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de sulama kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi öldü - Son Dakika