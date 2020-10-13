Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

KAYSERİ'de, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesinde meydana geldi. Sevim Hastoprakçı (35) yönetimindeki 38 ZY 260 plakalı otomobil, virajde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikten boş sulama kanalına düştü. Kazada yaralanan sürücü, çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: DHA
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