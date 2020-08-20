Kayseri'de, sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de, sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

KAYSERİ'de, kontrolden çıkarak 4 metreden içi boş sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

KAYSERİ'de, kontrolden çıkarak 4 metreden içi boş sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi, Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 38 AAT 292 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki içi boş sulama kanalına düştü. Kazada sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis'ine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 01:33

Kaynak: DHA

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