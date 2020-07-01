Kayseri'de süne ile mücadele de ilk defa 'Drone' kullanıldı - Son Dakika

Kayseri'de süne ile mücadele de ilk defa 'Drone' kullanıldı

Buğday'ın en büyük zararlısı olan süne ile mücadelede Kayseri'de ilk defa drone kullanıldı.

Buğday'ın en büyük zararlısı olan süne ile mücadelede Kayseri'de ilk defa drone kullanıldı.

Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu


Kayseri'de 2020 yılında 2 milyon 940 bin 396 dekar alanda hububat ekilimi yapıldı. Buğdayın en büyük zararlısı olan süne ile mücadelede de Kayseri'de ilk defa drone kullanıldı. Bünyan ilçesinde 10 dekarlık buğday alanı, drone ile görüntülenerek ilaçlaması yapıldı ve çiftçilere uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca mısır, patates, ayçiçeği ve kabak gibi diğer ürünlerde karşılaşılan zararlı ve hastalıklara karşı ilaçlamada da drıne kullanılacağı bildirildi.


İlaçlamayı yerinde belediye başkanı, ziraat odası başkanları, ilçenin önder çiftçileri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü il ve ilçe müdürlüğü personelleri ve ilaçlama yapan firma yetkilileri ile inceleyen İl Müdürü Mustafa Şahin, yaptığı açıklamada, "Günümüzde tarım sektöründe kullanımı gittikçe yaygınlaşan dronelar çiftçilerin karşılaştığı sorunlara da başarılı çözümler getirmektedir. Yakın zamanda tarımda drone kullanımı hızla yayılarak daha geniş alanlarda kullanılacaktır. Örneğin bu alanlardan biri, tarımsal hastalık ve zararlılardır. Hassas ilaçlama kabiliyetine sahip tarımsal dronelar, hastalık ve zararlı olan alanı belirliyor ve uygun miktarda ilaçlıyor. Bu sayede hastalığın yayılması önlenirken, kimyasal kullanımı da en aza indiriliyor. Ayrıca traktörle tarla içinde yapılan ezilmeler de önlenmiş oluyor. Bugün yapılan bu deneme ile gördük ki, hedeflenen sonuç alınacaktır. Temennimiz en kısa zamanda tüm çiftçilerimizin drone kullanımı ile bu teknolojiden faydalanmasıdır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de süne ile mücadele de ilk defa 'Drone' kullanıldı - Son Dakika

Son Dakika

23:08 Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı 23:07 İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti 22:42 Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:43 Vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da en riskli ilçeler belli oldu 21:33 Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu 21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:18 Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
08:36
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
05:01
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
12:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 23:26:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de süne ile mücadele de ilk defa 'Drone' kullanıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]