Kayseri'de süne ile mücadelede "drone" kullanıldı - Son Dakika

Kayseri'de süne ile mücadelede "drone" kullanıldı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarlalardaki süne ile mücadelede "drone" kullanıldı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarlalardaki süne ile mücadelede "drone" kullanıldı.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan uygulama ile Bünyan ilçesinde 10 dönümlük buğday ekili tarla drone yardımıyla süne zararlısına karşı ilaçlandı.

Uygulamayla 10 dakikalık uçuş süresinde 10 litrelik ilaçlama kapasitesine sahip tarımsal drone ile ekili tarlanın ilaçlaması gerçekleştirildi.

Çiftçilere uygulamalı olarak gösterilen ilaçlamanın mısır, patates, ayçiçeği ve kabak gibi diğer ürünlerde karşılaşılan zararlı ve hastalıklara karşı da kullanılabileceği belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada geçen yıl süne ile mücadelede bazı zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Şahin, "El emeği göz nuru ile tüketime hazır hale getirdiğimiz buğdayımızı süne ile alakalı mücadeleyi doğru yapamadığımız zaman ekmeklik olacak buğdayımızı yemliğe çeviriyoruz." ifadelerini kullandı.

Drone ile ilaçlama uygulamasının hem çiftçiler hem de ülke tarımı adına faydalı olacağını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Günümüzde tarım sektöründe kullanımı gittikçe yaygınlaşan droneler, çiftçilerin karşılaştığı sorunlara da başarılı çözümler getirmektedir. Yakın zamanda tarımda drone kullanımı hızla yayılarak daha geniş alanlarda kullanılacaktır. Örneğin bu alanlardan biri tarımsal hastalık ve zararlılardır. Hassas ilaçlama kabiliyetine sahip tarımsal droneler, hastalık ve zararlı olan alanı belirliyor ve uygun miktarda ilaçlıyor. Bu sayede hastalığın yayılması önlenirken, kimyasal kullanımı da en aza indiriliyor. Ayrıca traktörle tarla içinde yapılan ezilmeler de önlenmiş oluyor. Bugün yapılan bu deneme ile gördük ki, hedeflenen sonuç alınacaktır. Temennimiz en kısa zamanda tüm çiftçilerimizin drone kullanımı ile bu teknolojiden faydalanmasıdır"

Çiftçiler uygulamadan memnun

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da ilçedeki insanların yüzde 80'inin tarımla uğraştığını ve drone uygulamasının çiftçilere fayda sağlayacağını dile getirdi.

Bölgede çiftçilik yapan Murat Karanfil ise ürünlerine zarar vermeden ilaçlama yapabilecekleri için mutlu olduğunu, sistemin yaygınlaştırmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de süne ile mücadelede 'drone' kullanıldı - Son Dakika

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