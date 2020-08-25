Kayseri'de sünnet düğünü, nişan, kına gecesi yasaklanırken düğünlerin süresi ise 1 saate indirildi - Son Dakika

Kayseri'de sünnet düğünü, nişan, kına gecesi yasaklanırken düğünlerin süresi ise 1 saate indirildi

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinlikler yasaklanırken düğünlerin ise 1 saatte tamamlanması kararı alındı.

Kayseri'de sünnet düğünü, nişan, kına gecesi yasaklanırken düğünlerin süresi ise 1 saate indirildi, System.String[]

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinlikler yasaklanırken düğünlerin ise 1 saatte tamamlanması kararı alındı.

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada; "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 25/ 08/ 2020 tarihinde saat 20: 00'da; ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmıştır. Bilindiği üzere Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın, 24.06.2020 tarihli ve 10116 sayılı Genelgesiyle; salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin tüm illerimizde, mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, 07.07.2020 tarihli ve 10888 sayılı Genelgesiyle de köyler ve/veya sokaklarda yapılan söz konusu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi istenilmiş yine 30.07.2020 tarihli ve 12682 sayılı Genelgesiyle; salgının seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin de alınabileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 25.08.2020 tarihli ve 13677 sayılı genelge doğrultusunda İlimizde aşağıda yer alan kararların alınması uygun görülmüştür;

1. Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, toplum sağlığının riske atılması ve hastalığın yayılım hızını artırması nedeniyle düğünlere yönelik aşağıdaki ilave tedbirlerin alınmasına,

1.1- Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine,

1.2- Düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına,

1.3- Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına,

1.4- Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulmasına,

1.5- Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmemesine,

2. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklanmasına,

3. Bu illerimizde her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

4. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikahlarda, bu karar ile düzenlenen hususlar dışında İçişleri Bakanlığı'nın ilgi Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek-içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına, yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 21:30

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de sünnet düğünü, nişan, kına gecesi yasaklanırken düğünlerin süresi ise 1 saate indirildi - Son Dakika
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