Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Şüphe Üzerine Durdurulan Otomobilden Otomatik Silah Çıktı

Kayseri'de Şüphe Üzerine Durdurulan Otomobilden Otomatik Silah Çıktı

13 dakika önce

KAYSERİ'de devriye gezen polis ekiplerinin, şüphe üzerine durdukları otomobilde otomatik silah, şarjör ve 18 mermi bulundu.

Kayseri'de Şüphe Üzerine Durdurulan Otomobilden Otomatik Silah Çıktı, System.String[]
KAYSERİ'de devriye gezen polis ekiplerinin, şüphe üzerine durdukları otomobilde otomatik silah, şarjör ve 18 mermi bulundu. Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin verdikleri bilgiler doğrultusunda 2 adrese baskın yapan polis, çok sayıda silah ve mermi ele geçirdi.

Dün saat 21.30 sıralarında  Melikgazi İlçesi'nde devriye gezen polis ekipleri, Ankara plakalı bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, otomatik silah, şarjör ve 7.65 milimetre çapında 18 mermi ele geçirildi. Otomobilde bulunan, E.D., M.D. ve V.A. gözaltına alındı. 3 şüphelinin ifadesi doğrultusunda soruşturmayı genişleten KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı adrese baskın yaptı. Bu adreslerde de 9 milimetre çapında 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 144 değişik çap ve markalarda mermi, 1 kuru sıkı tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör, 8 kuru sıkı tabanca mermisi, 1 ruhsatsız tüfek, bu tüfeğe ait 6 kartuş ile uyuşturucu almak için kullanılan 4 aparat ve 2 gram uyuşturucu ele geçirildi.  Bu adreslerde yakalanan K.Y. ve B.U. da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:27 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı Kadınların Birbirine Girdiği Kavgayı Kimse Ayıramadı

Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 17:40:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Şüphe Üzerine Durdurulan Otomobilden Otomatik Silah Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]