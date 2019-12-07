Kayseri'de şüpheli bavuldan kıyafet çıktı
6 saat önce
Kayseri'de bir alışveriş merkezi önüne bırakılan şüpheli bavuldan kışlık kıyafet çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:08 Kaynak: AA
Kayseri'de bir alışveriş merkezi önüne bırakılan şüpheli bavuldan kışlık kıyafet çıktı.
Kent merkezinde bulunan alışveriş merkezinin girişine bırakılan bavuldan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliğini aldı.
Bomba imha uzmanınca yapılan incelemede, bavulda kışlık kıyafet olduğu anlaşıldı.
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