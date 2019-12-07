Son Dakika Haberleri: Kayseri'de şüpheli bavuldan kıyafet çıktı
Son Dakika Güncel Kayseri'de şüpheli bavuldan kıyafet çıktı - Son Dakika

Kayseri'de şüpheli bavuldan kıyafet çıktı

6 saat önce

Kayseri'de bir alışveriş merkezi önüne bırakılan şüpheli bavuldan kışlık kıyafet çıktı.

Kayseri'de şüpheli bavuldan kıyafet çıktı, System.String[]

Kayseri'de bir alışveriş merkezi önüne bırakılan şüpheli bavuldan kışlık kıyafet çıktı.

Kent merkezinde bulunan alışveriş merkezinin girişine bırakılan bavuldan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliğini aldı.

Bomba imha uzmanınca yapılan incelemede, bavulda kışlık kıyafet olduğu anlaşıldı.

Kayseri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cami tuvaletinde intihar girişiminde bulunan adam ağır yaralandı
BEYOĞLU'NDA CAMİ TUVALETİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ Silivri'de vücudunda çürüklerle evde bulunan kişi hastanede öldü Son dakika: Türkiye'den Yunanistan Başbakanı'nın küstah sözlerine "hayalperest ideolojiler" tepkisi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 00:23:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de şüpheli bavuldan kıyafet çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]