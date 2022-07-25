Kayseri'de şüpheli doğum - Son Dakika
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Kayseri'de şüpheli doğum

25.07.2022 10:24
Kayseri'de şüpheli doğum

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadının evde yaptığı doğumda, bebek ölü doğdu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadının evde yaptığı doğumda, bebek ölü doğdu. Bebeğin cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesi sonucu morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Mümin Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda iddiaya göre S.A. (28) sancılarının tutması üzerine evde doğum yapmaya çalıştı. Doğan bebeğin nefes alamadığını gören S.A., durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri talihsiz bebeğin hayatını kaybettiğin belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Bebeğin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de şüpheli doğum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de şüpheli doğum - Son Dakika
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