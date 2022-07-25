Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Mümin Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında meydana gelen olayda iddiaya göre S.A. (28) sancılarının tutması üzerine evde doğum yapmaya çalıştı. Doğan bebeğin nefes alamadığını gören S.A., durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri talihsiz bebeğin hayatını kaybettiğin belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Bebeğin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de şüpheli doğum - Son Dakika

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