Edinilen bilgiye göre 03 MA 0866 plakalı otomobilin şüpheli olduğu ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce takibe alınan otomobil, kısa sürede Kocasinan ilçesi Nil Caddesi üzerinde durduruldu. Polis güvenlik önlemi nedeniyle caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatırken, otomobilde bulunan 2 kişi yakalandı. Köpek Eğitim Merkezi'ndeki (KEM) hassas burunlu köpek ile birlikte uzman ekiplerce otomobilde arama yapıldı.

Kayseri 'de şüpheli olduğu ihbar edilen otomobil, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Otomobilde, uzman ekipler arama gerçekleştirirken 2 kişi yakalandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şüpheli otomobil polisi alarma geçildi - Son Dakika

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