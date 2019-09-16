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Kayseri'de şüpheli ölüm

25 dakika önce

KAYSERİ'de çelik kapı işçisi Yücel Çako (42) boş arazide ölü bulundu.

Kayseri'de şüpheli ölüm, System.String[]
KAYSERİ'de çelik kapı işçisi Yücel Çako (42) boş arazide ölü bulundu.
Olay, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesinde bulunan boş arazide yaşandı. İddiaya göre, evine giden bir vatandaş boş arazide haraketsiz halde yatan bir kişi görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Polis, yaptığı kimlik tespit çalışmasında ölen kişinin çelik kapı işçisi 1 çocuk babası Yücel Çako olduğunu belirledi. Vücudunda darp izi bulunmayan Çako'nun cesedi olay yerinde yapılan incelemenin otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Melikgazi, Kayseri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:21 Kaynak: DHA
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