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Kayseri'de şüpheli ölüm

6 saat önce

Kayseri'de 63 yaşındaki kişi tek başına kaldığı evinde ölü bulundu.

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Kayseri'de 63 yaşındaki kişi tek başına kaldığı evinde ölü bulundu.

Melikgazi ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çiğdem Sokak Gamze Apartmanı'nın bodrum katında tek başına kalan 63 yaşındaki Mehmet Gümüş'ten bir süredir haber alamayan komşuları eve geldi.

Gümüş'ün kapıyı açmaması üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Kapıyı açıp eve giren polis ekipleri, Gümüş'ün yerde hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından yapılan incelemelerin ardından Gümüş'ün cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Mehmet Gümüş, Kayseri, Gümüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:50 Kaynak: AA
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