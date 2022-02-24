Kayseri'de şüpheli ölüm - Son Dakika
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Kayseri'de şüpheli ölüm

24.02.2022 10:39
Kayseri'de şüpheli ölüm

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, evinde başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, evinde başına poşet geçirilmiş halde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Mahallesi'nde yaşayan Mustafa G., (41) ikametinde yanında piknik tüpü ve başına poşet geçirilmiş halde hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Mustafa G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri çalışma başlattı. Mustafa G.'nin kesin ölüm sebebi, yapılan otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de şüpheli ölüm

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Kocasinan, Kayseri, piknik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de şüpheli ölüm - Son Dakika


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