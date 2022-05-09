Kayseri'de şüpheli ölüm: 56 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de şüpheli ölüm: 56 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

09.05.2022 14:14
Kayseri'de şüpheli ölüm: 56 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 56 yaşındaki adam, yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 56 yaşındaki adam, yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi 309. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, bayram ziyareti için şehir dışında bulunan eşi ve çocukları, Orhan D.'den haber alamayınca durumu ihbar etti. Eve gelen polis ekipleri içeri girince, Orhan D.'nin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Orhan D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Talihsiz adamın yakınları da, apartmanın önünde gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de şüpheli ölüm: 56 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
Kayseri'de şüpheli ölüm: 56 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
Kayseri'de şüpheli ölüm: 56 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

YORUMLAR
500
Yaralı yaban kuşuna yardım eli Yaralı yaban kuşuna yardım eli Kayseri'de bir kadın bıçakla yaralandı Kayseri'de bir kadın bıçakla yaralandı

Kocasinan, Kayseri, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de şüpheli ölüm: 56 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
14:15 Ebru Şancı Seda Sayan'ın evliliği hakkında konuştu: Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor
14:14 Erdoğan'dan sığınmacı tartışmalarına yanıt: Suriye'den gelip ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız
14:12 Polonya'da Rus bakana boyalı saldırı: Yüzü kıpkırmızı oldu
14:10 Dolar kuru Aralık 2021'den sonra ilk kez 15 lirayı aştı
14:07 Ayasofya'da skandal: Tarihi su haznesi ayakkabılık olarak kullanılıyor
14:04 Derbi sonrası şok iddia! "Gedson Fernandes Beşiktaş'a değil, çok büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye transfer olacak"
13:58 Haaland babasının yolundan gitmeyi tercih etti: Dünya devleri arasından Manchester City'i seçti
13:57 Son Dakika: Dolar/TL kuru Aralık 2021'den bu yana ilk kez 15 TL sınırını aştı
13:38 4. kattan kendini boşluğa bıraktı: İki çocuk annesi hayatını kaybetti
13:38 Dolar/TL, 15 sınırına yaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 14:27:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de şüpheli ölüm: 56 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement