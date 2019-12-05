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Kayseri'de "sürdürülebilir turizm" toplantısı

6 saat önce

Kayseri'de "sürdürülebilir turizm" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Kayseri'de

Kayseri'de "sürdürülebilir turizm" konulu toplantı gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'un başkanlığındaki toplantıya Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahit cıngı, turizm işletme ve belediye belgeli otel yöneticileri ile seyahat acenteleri yetkilileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun, turizmin geçmişi, mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapılması gerektiğini belirterek, "Turizm ekonomik açıdan bölgelere büyük katkılar sağladığından kültürel ve turizm değerlerimizin daha ileri seviyelere taşınması için yeni projeler üretmeliyiz." dedi.

Dursun, dünyada turizmin her geçen yıl farklılaştığını yeni alanlar açıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Turizmin alanı çok genişlemiştir. Önceleri sadece tatil ve kültür turizminden söz edilirken, şimdilerde kış turizmi, balon turizmi, spor turizmi gibi turizmler de yaygınlaşmaya başlamıştır. Bir kenti sadece turizm ile ileriye taşıyamayız. Bu turizmi taşıyacak sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle bir kültür oluşturmalıyız. Bu kültürü besleyecek sanat faaliyetleri planlanmalı. Şehrimizin turizm ve kültürel değerlerini tanıtmak için hepimiz çok çalışmalıyız."

Turizmcilerin görüş ve önerilerinin dile getirildiği toplantıda, birlikte hareket edilerek Kayseri turizmini daha geniş kitlelere tanıtma konusunda görüş birliğine varıldı.

Erciyes, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:36 Kaynak: AA
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