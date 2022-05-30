Kayseri'de sürekli kaşınan ve teşhis konulamayan adam yardım bekliyor - Son Dakika
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Kayseri'de sürekli kaşınan ve teşhis konulamayan adam yardım bekliyor

30.05.2022 11:04

Kayseri'de sürekli kaşınan ve teşhis konulamayan adam yardım bekliyorKAYSERİ Kayseri'de 11 ay önce kaşınmaya başlayan, gittiği hastanede uyuz teşhisi konulan ve verilen ilaçlara rağmen kaşınması geçmeyen görme engelli adam, hayatının zindana döndüğünü belirleterek yetkililerden yardım istedi.

Kayseri'de sürekli kaşınan ve teşhis konulamayan adam yardım bekliyor

KAYSERİ Kayseri'de 11 ay önce kaşınmaya başlayan, gittiği hastanede uyuz teşhisi konulan ve verilen ilaçlara rağmen kaşınması geçmeyen görme engelli adam, hayatının zindana döndüğünü belirleterek yetkililerden yardım istedi.

Kayseri'de yaşayan 50 yaşındaki görme engelli Yusuf Kış, geçtiğimiz yıl temmuz ayında biranda kaşınmaya başladı. Gün geçtikte kaşınması artan Kış, hastaneye başvurdu. Uyuz teşhisi konulan ama verilen ilaçlara rağmen 11 aydır kaşınması devam eden adam, günlük hayatta da zorlanmaya başladı.

Yetkililerden kaşınmasına çare bekleyen Yusuf Kış, "Bu kaşınma geçen Kurban Bayramı'nda bacaklarımda başladı. Sonrasında daha kötü oldum. Hastaneye gittim ve bana uyuz tanısı konuldu. İlaç tedavisi verdiler ama yine geçmedi. Daha sonra Erciyes Üniversitesine gittim ve orada da ilaç tedavisi verdiler ama yine geçmedi. Daha sonra gittiğim farklı bir doktor yine uyuz tanısı koydu, ilaç verdi ama onda da sonuç alamadım. Bu sıkıntıyı sürekli çekiyorum. Her tarafım kaşınıyor. Kaşınmaktan duramıyorum. Gecem, gündüzüm hep birbirine karıştı. Ben tedavi olmak istiyorum. Lütfen benim sesimi duysunlar. Bu sıkıntıma bir çare arıyorum. Günlük hayatımda da çok zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de sürekli kaşınan ve teşhis konulamayan adam yardım bekliyor
Kayseri'de sürekli kaşınan ve teşhis konulamayan adam yardım bekliyor
Kayseri'de sürekli kaşınan ve teşhis konulamayan adam yardım bekliyor
Kayseri'de sürekli kaşınan ve teşhis konulamayan adam yardım bekliyor

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Kaynak: İHA

Görme Engelli, Kayseri, İlaç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de sürekli kaşınan ve teşhis konulamayan adam yardım bekliyor - Son Dakika


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