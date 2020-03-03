Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı şüpheli yakalandı, System.String[]

Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suriye'deki terör grupları içinde faaliyette bulunduğu belirlenen zanlının yakalanması için Melikgazi ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen zanlının yakalandığı aktarılan açıklamada, Kayseri Jandarma Komutanlığınca bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülmekte olan faaliyetlerin, halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Jandarma, Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:48 Kaynak: AA
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