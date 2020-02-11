Kayseri'de Suriye uyruklu 4 DEAŞ üyesi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de Suriye uyruklu 4 DEAŞ üyesi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de Suriye uyruklu 4 DEAŞ üyesi yakalandı

14 dakika önce

Kayseri'de düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 4 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 4 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ içerisinde Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Kayseri'de Suriye uyruklu 4 DEAŞ üyesi yakalandı

Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:30 Kaynak: AA
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