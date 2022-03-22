Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişi sokakta atık toplarken hayatını kaybetti - Son Dakika

Kayseri'de atık toplayarak geçimini sağlayan Suriye uyruklu bir kişi sokakta fenalaşarak yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, H.E. (65) Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde kağıt topladığı sırada yere yığıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, H.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından H.E, hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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