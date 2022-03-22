Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişi sokakta atık toplarken hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişi sokakta atık toplarken hayatını kaybetti

22.03.2022 14:48
Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişi sokakta atık toplarken hayatını kaybetti

Kayseri'de atık toplayarak geçimini sağlayan Suriye uyruklu bir kişi sokakta fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Kayseri'de atık toplayarak geçimini sağlayan Suriye uyruklu bir kişi sokakta fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, H.E. (65) Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde kağıt topladığı sırada yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, H.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından H.E, hastane morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Kocasinan, öğrencilerin başarılarını Erciyes gezisi ile taçlandırdı Kocasinan, öğrencilerin başarılarını Erciyes gezisi ile taçlandırdı Seyir halindeki yatak yüklü tır yandı Seyir halindeki yatak yüklü tır yandı

Kocasinan, Kayseri, Suriye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişi sokakta atık toplarken hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:53:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişi sokakta atık toplarken hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement