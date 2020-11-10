Kayseri'de Suriye uyruklu HTŞ sanıklarına hapis cezası - Son Dakika

KAYSERİ'de, terör örgütü Heyet Tahrir-El Şam'a (HTŞ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Suriye uyruklu 4 sanıktan 3'ü 6'şar yıl 3'er ay, 1 sanık ise 3 yıl 1 ay hapis cezası alarak, tahliye edildi.

Kocasinan ilçesinde, 5 Mayıs'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu Ömer İbrahim E., Muhammed Elhac A., Muhammed El N. ve Ala Ş., terör örgütü HTŞ ile bağlantıları olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine konulurken, haklarında 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanıklar hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan ve HTŞ ile bağlantıları olmadıklarını öne süren sanıklar beraatlerini istedi.

Mahkeme, sanıklardan Muhammed Elhac A., Muhammed El N., ve Ala Ş'yi 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Ömer İbrahim E'yi ise aynı suçtan 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tüm sanıkların cezaevinde kaldıkları süreyi dikkate alarak, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine hükmetti.