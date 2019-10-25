Son Dakika Haberleri: Kayseri'de suriye uyruklu iki kardeşe, pkkypg gözaltısı
Son Dakika Güncel Kayseri'de suriye uyruklu iki kardeşe, pkkypg gözaltısı

Kayseri'de suriye uyruklu iki kardeşe, pkkypg gözaltısı

1 saat önce

Kayseri'de Suriye uyruklu iki kardeşe, PKKYPG gözaltısıKayseri'de, PKKYPG terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu iki kardeş gözaltına alındı.

Kayseri'de Suriye uyruklu iki kardeşe, PKKYPG gözaltısı

Kayseri'de, PKKYPG terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu iki kardeş gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKKYPG'ye yönelik yürüttüğü çalışmada, Suriye'de terör örgütü bünyesinde silahlı eylemlere katıldığı belirlenen Suriye uyruklu Muhammed Khabbaz ile kardeşi Dıaaddin Khabbaz'ın, Kayseri'de bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine iki kardeşin merkez Kocasinan ilçesi Yazır Mahallesi'nde yaşadığı eve operasyon düzenlendi. PKKYPG terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla iki kardeş gözaltına alındı. Evde yapılan aramada terör örgütüne ait dökümanlar ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

YAKALANAN DEAŞ'LI TUTUKLANDI

Bu arada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik dün Kocasinan ilçesi Yazır Mahallesinde düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu Ahmet Adbulrezzak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de suriye uyruklu iki kardeşe, pkkypg gözaltısı

Kayseri, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Futbolcuları soyunma odasında döven Halit Kurt konuştu: Pişman değilim
Rusya, terör örgütü YPG'yi uyardı: Eğer çekilmezseniz TSK'yla teke tek kalacaksınız Tutuklanan HDP'li eski belediye başkanı, PKK'lı teröristleri evinde ağırlamış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde vatandaşlara seslendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 16:37:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de suriye uyruklu iki kardeşe, pkkypg gözaltısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]