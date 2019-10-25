Kayseri'de Suriye uyruklu iki kardeşe, PKKYPG gözaltısı

Kayseri'de, PKKYPG terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu iki kardeş gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKKYPG'ye yönelik yürüttüğü çalışmada, Suriye'de terör örgütü bünyesinde silahlı eylemlere katıldığı belirlenen Suriye uyruklu Muhammed Khabbaz ile kardeşi Dıaaddin Khabbaz'ın, Kayseri'de bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine iki kardeşin merkez Kocasinan ilçesi Yazır Mahallesi'nde yaşadığı eve operasyon düzenlendi. PKKYPG terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla iki kardeş gözaltına alındı. Evde yapılan aramada terör örgütüne ait dökümanlar ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

YAKALANAN DEAŞ'LI TUTUKLANDI

Bu arada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik dün Kocasinan ilçesi Yazır Mahallesinde düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu Ahmet Adbulrezzak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.