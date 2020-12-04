Kayseri'de Suriyeli ailenin evi yandı - Son Dakika

Binadakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu

Rize'yi istila eden ve bölge halkını tedirgin eden uğur böceklerinin zararlı olmadığı ortaya çıktı