Kayseri'de Suriyeli ailenin yaşadığı ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Zamantı Sokak'ta Suriyeli bir ailenin yaşadığı 3 katlı binanın 2. katında yangın çıktı.
Binadakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Suriyeli ailenin evi yandı - Son Dakika