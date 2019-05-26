Kayseri'de Suriyeli iki aile arasında kavga: 4 yaralı
5 saat önce
KAYSERİ'de Suriyeli iki ailenin fertleri arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:54 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de Suriyeli iki ailenin fertleri arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kavga, dün akşam saatlerinde merkez Melikgazi
ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli iki ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların da kullandığı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şehir Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
- Kayseri
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