Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Suriyeli iki aile arasında kavga: 4 yaralı

Kayseri'de Suriyeli iki aile arasında kavga: 4 yaralı

5 saat önce

KAYSERİ'de Suriyeli iki ailenin fertleri arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de Suriyeli iki aile arasında kavga: 4 yaralı, System.String[]
KAYSERİ'de Suriyeli iki ailenin fertleri arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kavga, dün akşam saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli iki ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların da kullandığı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla  Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:54 Kaynak: DHA
Melikgazi, kavga, Kayseri, Güncel
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