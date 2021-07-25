İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Derevenk Viyadüğü'nün yanında bulunan eğimli arazide bir anda hareket eden araç, yaklaşık 200 metre yükseklikten vadi yatağına yuvarlandı.

Arkadaşı ile Derevenk Vadisi'ne gelen H.A.B, otomobili yol kenarına park ederek, kayalıklardan vadi yatağını izledi.

Kayseri 'nin merkez Talas ilçesinde, bir kişinin manzara izlemek için yol kenarına park ettiği otomobil, yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlandı.

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de sürücüsünün manzara izlemek için yol kenarına park ettiği otomobil uçuruma yuvarlandı - Son Dakika

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