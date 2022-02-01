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Süt paketi ve ekmeğe uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Süt paketi ve ekmeğe uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

01.02.2022 11:54

Kayseri'de süt paketine ve ekmeğin arasına uyuşturucu saklayan zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de süt paketine ve ekmeğin arasına uyuşturucu saklayan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda M.E. saklandığı ikamette gözaltına alındı. Yapılan aramada mutfakta süt paketi ve ekmeğin arasına gizlenmiş 323 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli M.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Süt paketi ve ekmeğe uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
Süt paketi ve ekmeğe uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
Süt paketi ve ekmeğe uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı
Süt paketi ve ekmeğe uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süt paketi ve ekmeğe uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süt paketi ve ekmeğe uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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